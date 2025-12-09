Бессарабский рынок в Киеве открывается после ремонта 10 декабря

Обновленный Бессарабский рынок в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 10 декабря в тестовом режиме с новыми форматами и с сохранением исторического наследия откроется Бессарабский рынок. Главный принцип концепции — это уникальные корнеры с едой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Открытие Бессарабского рынка в Киеве

Кроме обновления самого рынка в Киеве состоится запуск проекта "Бессарабка. Рынок еды". Управляющая проекта Наталья Джулай рассказала, что запланировано 17 корнеров. Их выбирали, глядя на лучшие фудформаты столицы.

"Обязательным условием было, чтобы это были разнообразные форматы, которые не будут пересекаться кухней и меню. Мы целенаправленно шли на то, чтобы не было конкуренции между корнерами и для гостей был разнообразный формат", — пояснила управляющая проекта "Бессарабка. Рынок еды".

Обновленный Бессарабский рынок. Фото: Новини.LIVE

Ремонт Бессарабского рынка. Фото: Новини.LIVE

Бессарабский рынок в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, здесь также будет кафе, бар и сцена для различных событий. Организаторы хотят делать концерты и встречи с известными киевлянами в разных форматах.

Кроме того, Наталья Джулай поделилась, что перед закрытием сам Бессарабский рынок был немного в запущенном состоянии и нуждался в ремонте. До этого там работали 50 торговцев и почти все вернулись на свои рабочие места после обновления, не считая пяти человек.

"До закрытия Бессарабки на ремонтные работы здесь работали около 50 торговцев. Все эти списки людей у нас были и было обязательство найти всем рабочие места с теми же продуктами. Мы все выполнили, всем сообщили об открытии и показали торговые места. Все, кто изъявил желание, остались. Только пятеро торговцев по разным причинам не возвращаются", — поделилась женщина.

Отметим, что фудхол будет работать до 22-23 часов, а открытие запланировано 10 декабря на 10:00.

Что говорят фудкорнеры

Совладелица ресторана "Глек" Майя Степова отметила, что для них важно работать на Бессарабском рынке и заведение хочет представлять здесь современную кухню.

"Нам это важно, потому что "Глек" — это ресторан современной киевской кухни. Рынок осовременился, мы хотели представить нашу кухню именно здесь. К примеру, у нас есть "Киевский торт" в формате стритфуда. Человек его может купить, взять с собой. А зеленый борщ с подкопченным сомом стал знаменитым в нашем ресторане, но в заведении мало посадочных мест, а здесь у киевлян есть возможность попробовать современную киевскую кухню", — сказала Степова.

Также она отметила, что команда старалась предложить гостям доступные цены и ориентировалась, чтобы блюдо стоило около 300 грн, а порция была большой.

