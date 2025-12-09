Відео
Головна Київ У Києві після ремонту відкривається Бессарабський ринок — фото

У Києві після ремонту відкривається Бессарабський ринок — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 19:07
Бессарабський ринок у Києві відкривається після ремонту 10 грудня
Оновлений Бессарабський ринок у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 10 грудня у тестовому режимі з новими форматами та зі збереженням історичної спадщини відкриється Бессарабський ринок. Головний принцип концепції — це унікальні корнери з їжею.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Читайте також:

Відкриття Бессарабського ринку у Києві

Окрім оновлення самого ринку у Києві відбудеться запуск проєкту "Бессарабка. Ринок їжі". Керуюча проєкту Наталія Джулай розповіла, що заплановано 17 корнерів. Їх обирали, дивлячись на найкращі фудформати столиці. 

"Обов'язковою умовою було, щоб це були різноманітні формати, які не перетинатимуться кухнею та меню. Ми цілеспрямовано йшли на те, щоб не було конкуренції між корнерами і для гостей був різноманітний формат", — пояснила керуюча проєкту "Бессарабка. Ринок їжі".

Бассарабський ринок у Києві відкриють 10 грудня
Оновлений Бессарабський ринок. Фото: Новини.LIVE
Коли відкриють Бессарабський ринок у Києві
Ремонт Бессарабського ринку. Фото: Новини.LIVE
Відкриття Бессарабського ринку у Києві
Бессарабський ринок у Києві. Фото: Новини.LIVE

За її словами, тут також буде кав'ярня, бар та сцена для різних подій. Організатори хочуть робити концерти та зустрічі з відомими киянами у різних форматах. 

Крім того, Наталія Джулай поділилася, що перед закриттям сам Бессарабський ринок був трішки в занедбаному стані та потребував ремонту. До цього там працювали 50 торгівців і майже усі повернулися на свої робочі місця після оновлення, не враховуючи п'ятьох осіб. 

"До закриття Бессарабки на ремонтні роботи тут працювали близько 50 торговців. Всі ці списки людей у нас були і було зобов'язання знайти усім робочі місця з тими самими продуктами. Ми все виконали, всім повідомили про відкриття і показали торгівельні місця. Всі, хто виявив бажання, залишилися. Лише п'ятеро торговців з різних причин не повертаються", — поділилася жінка. 

Бессарабський ринок у Києві
Заголовок

Зазначимо, що фудхол працюватиме до 22−23 години, а відкриття заплановано 10 грудня на 10:00.

Що кажуть фудкорнери

Співвласниця ресторану "Глек" Майя Степова наголосила, що для них важливо працювати на Бессарабському ринку і заклад хоче представляти тут сучасну кухню. 

"Нам це важливо, тому що "Глек" — це ресторан сучасної київської кухні. Ринок осучаснився, ми хотіли представити нашу кухню саме тут. До прикладу, у нас є "Київський торт" у форматі стрітфуду. Людина його може купити, взяти з собою. А зелений борщ з підкопченим сомом став знаменитим у нашому ресторані, але в закладі мало посадкових місць, а тут у киян є можливість скуштувати сучасну київську кухню", — сказала Степова.

Також вона зазначила, що команда намагалася запропонувати гостям доступні ціни і орієнтувалася, щоб страва коштувала близько 300 грн, а порція була великою. 

Нагадаємо, раніше у Києві запустили ще один двоповерховий автобус. Він курсує за маршрутом №59.

Також ми писали, як працюватиме метро у столиці на Різдво та Новий рік. У метрополітені показали графік. 

Київ ремонт ринок столиця оновлення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
