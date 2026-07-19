В Киеве после ударов баллистическими ракетами горят торговые центры, дома и автомобили
В ночь на 19 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате вражеских ударов в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
Главное:
- враг запустил по Киеву несколько десятков баллистических ракет;
- в городе пожары в ТЦ, домах и горят автомобили;
- последствия пока зафиксированы в пяти районах.
Чем нанесла удар РФ
Примерно в 01:21 в Киеве объявили тревогу, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистических ракет в направлении столицы.
Враг запускал ракеты несколькими сериями, поэтому взрывы в столице раздавались как минимум в течение 40 минут с периодическими задержками.
По данным мониторинговых каналов, россияне запустили по Киеву около 30 ракет, если не больше.
Первые последствия обстрела
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что на данный момент последствия фиксируются в Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Святошинском районах.
Эту же информацию подтвердили и в КГВА. Подробнее о каждом из районов рассказываем ниже.
Деснянский район
В этом районе, по предварительным данным, поднимается дым возле одного из торговых центров. По другому адресу горят автомобили, а также зафиксировано попадание в нежилое здание.
Днепровский район
Здесь, по данным местных властей, горят ТРЦ и автомобили.
Шевченковский район
В КМВА сообщили, что в Шевченковском районе поврежден жилой многоквартирный дом и возник пожар.
Соломенский район
По словам Кличко, здесь, по предварительным данным, произошло попадание в многоквартирный жилой дом.
Святошинский район
В этом районе горит частный дом.
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