В Киеве после ударов баллистическими ракетами горят торговые центры, дома и автомобили

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В ночь на 19 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате вражеских ударов в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Главное:

враг запустил по Киеву несколько десятков баллистических ракет;

в городе пожары в ТЦ, домах и горят автомобили;

последствия пока зафиксированы в пяти районах.

Чем нанесла удар РФ

Примерно в 01:21 в Киеве объявили тревогу, после чего Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистических ракет в направлении столицы.

Враг запускал ракеты несколькими сериями, поэтому взрывы в столице раздавались как минимум в течение 40 минут с периодическими задержками.

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили по Киеву около 30 ракет, если не больше.

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что на данный момент последствия фиксируются в Деснянском, Шевченковском, Днепровском, Соломенском и Святошинском районах.

Эту же информацию подтвердили и в КГВА. Подробнее о каждом из районов рассказываем ниже.

Деснянский район

В этом районе, по предварительным данным, поднимается дым возле одного из торговых центров. По другому адресу горят автомобили, а также зафиксировано попадание в нежилое здание.

Днепровский район

Здесь, по данным местных властей, горят ТРЦ и автомобили.

Шевченковский район

В КМВА сообщили, что в Шевченковском районе поврежден жилой многоквартирный дом и возник пожар.

Соломенский район

По словам Кличко, здесь, по предварительным данным, произошло попадание в многоквартирный жилой дом.

Святошинский район

В этом районе горит частный дом.

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