Головна Київ У Києві пошкоджено McDonald's, відкритий 29 років тому

У Києві пошкоджено McDonald’s, відкритий 29 років тому

Дата публікації: 24 травня 2026 20:29
Пошкоджений McDonald’s біля станції метро "Лукʼянівська". Фото: Новини.LIVE

У Києві постраждав McDonald’s біля станції метро "Лукʼянівська" внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Відомо, що заклад відкрився 29 років тому та став першим в Україні.

Російський обстріл Києва 24 травня

Біля станції "Лукʼянівська" 24 травня 1997 року запрацював перший в Україні ресторан McDonald’s. На той час він став символом нових змін і швидко здобув величезну популярність, збираючи довгі черги відвідувачів.

Наслідки російського обстрілу McDonald’s біля станції "Лукʼянівська". Фото: Новини.LIVE

Сьогодні закладу виповнюється рівно 29 років. Російські окупанти здійснили вночі масований обстріл Києва, зокрема завдавали удари по Лукʼянівці. Внаслідок атаки постраждав також і легендарний McDonald’s.

Як писали Новини.LIVE, на Лукʼянівці продовжується ліквідація наслідків масованого російського обстрілу 24 травня. Там сталися масштабні пожежі та зафіксовано значні руйнування.

Крім того, у Києві частково відновила роботу станція "Лукʼянівська", яка постраждала внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог поранив 81 людину та вбив двох.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
