У Києві пошкоджено McDonald’s, відкритий 29 років тому

Пошкоджений McDonald's біля станції метро "Лукʼянівська".

У Києві постраждав McDonald’s біля станції метро "Лукʼянівська" внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 24 травня. Відомо, що заклад відкрився 29 років тому та став першим в Україні.

Російський обстріл Києва 24 травня

Біля станції "Лукʼянівська" 24 травня 1997 року запрацював перший в Україні ресторан McDonald’s. На той час він став символом нових змін і швидко здобув величезну популярність, збираючи довгі черги відвідувачів.

Наслідки російського обстрілу McDonald's біля станції "Лукʼянівська".

Сьогодні закладу виповнюється рівно 29 років. Російські окупанти здійснили вночі масований обстріл Києва, зокрема завдавали удари по Лукʼянівці. Внаслідок атаки постраждав також і легендарний McDonald’s.

Як писали Новини.LIVE, на Лукʼянівці продовжується ліквідація наслідків масованого російського обстрілу 24 травня. Там сталися масштабні пожежі та зафіксовано значні руйнування.

Крім того, у Києві частково відновила роботу станція "Лукʼянівська", яка постраждала внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що ворог поранив 81 людину та вбив двох.