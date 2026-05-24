В Киеве повторно прогремели взрывы из-за ударов баллистикой

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 мая. Россияне повторно ударили по столице баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 24 мая

По данным Telegram-канала Воздушных сил ВСУ, в 02:56 для Украины снова была угроза применения баллистики. Как из Крыма, так и из Курска. В то же время военные зафиксировали пуски ракет по столице.

Параллельно в Киеве прозвучала серия очень громких взрывов. Причем стоит заметить, что россияне бьют не только баллистикой, но и волнами пускают на столицу ударные дроны, что подтверждают также военные.

"Сейчас столица находится под массированным ударом вражеских ракет различного типа и БпЛА", — говорилось в одном из предыдущих сообщений Воздушных сил ВСУ.

Обновлено в 03:20

В столице вновь раздались взрывы на фоне повторной угрозы ракетного обстрела.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, россияне этой ночью уже били по Киеву дронами и баллистикой. В результате вражеской атаки в столице повреждены дома и пострадали люди.

Также мы писали, что враг этой ночью запустил по Украине крылатые ракеты "Калибр".