В Киеве прогремели мощные взрывы, есть угроза пуска "Орешника"

В Киеве прогремели мощные взрывы, есть угроза пуска "Орешника"

Дата публикации 24 мая 2026 01:08
Вражеская ракета в небе. Фото иллюстративное: Reuters

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 мая. Россияне нанесли по столице удары баллистикой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Киеве 24 мая

Военные предупредили, что в 00:59 зафиксировали скоростную цель в направлении Киева. Сразу после этого в столице прозвучала серия взрывов. Начальник КГВА Тимур Ткаченко уже подтвердил, что россияне ударили баллистикой.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения баллистической ракеты "Орешник".

"Угроза применения баллистической ракеты средней дальности (Орешник)", — говорилось в сообщении в 00:51.

Обновлено в 01:17

Россияне в эти минут повторно ударили по Киеву баллистикой. В столице снова была слышна серия взрывов.

Обстріл Києва 24 травня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый комбинированный удар по Украине, в частности по Киеву. Кроме того, враг готовится применить "Орешник".

Также мы писали, что посольство США в Киеве тоже предупредило вечером 23 мая, что в течение следующих 24 часов Россия может нанести массированный удар.

Киев обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
