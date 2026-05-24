У Києві повторно пролунали вибухи через удари балістикою

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 травня. Росіяни повторно вдарили по столиці балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 24 травня

За даними Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ, о 02:56 для України знову була загроза застосування балістики. Як з Криму, так і з Курська. Водночас військові зафіксували пуски ракет по столиці.

Паралельно у Києві пролунала серія дуже гучних вибухів. Причому варто зауважити, що росіяни б'ють не лише балістикою, але й хвилями пускають на столицю ударні дрони, що підтверджують також військові.

"Наразі столиця перебуває під масованим ударом ворожих ракет різного типу та БпЛА", — йшлося в одному з попередніх повідомлень Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Оновлено о 03:20

В столиці знову пролунали вибухи на тлі повторної загрози балістики.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, росіяни цієї ночі вже били по Києву дронами та балістикою. Внаслідок ворожої атаки в столиці пошкоджені будинки та постраждали люди.

Також ми писали, що ворог цієї ночі запустив по Україні крилаті ракети "Калібр".