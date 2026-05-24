В Киеве пожар и поврежденные дома: последствия атаки РФ

Россияне в ночь на 24 мая осуществляют комбинированный удар по Киеву. Сейчас в результате атаки уже повреждены дома и зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Первые последствия атаки РФ на Киев

Заметим, что враг с самого вечера атаковал Киев дронами, а ночь на 24 мая нанес удары баллистикой.

По данным мэра Киева Виталия Кличко и сообщений начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram, сейчас последствия фиксируются уже в нескольких районах и по меньшей мере в 4 локациях.

Подольский район

Согласно сообщению Кличко, в Подольском районе зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.

Шевченковский район

В Шевченковском районе, предварительно, произошло возгорание жилого дома, а в самом доме - выбиты окна.

Новость дополняется...