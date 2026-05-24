В Киеве пожар и поврежденные дома: последствия атаки РФ
Россияне в ночь на 24 мая осуществляют комбинированный удар по Киеву. Сейчас в результате атаки уже повреждены дома и зафиксирован пожар.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Первые последствия атаки РФ на Киев
Заметим, что враг с самого вечера атаковал Киев дронами, а ночь на 24 мая нанес удары баллистикой.
По данным мэра Киева Виталия Кличко и сообщений начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram, сейчас последствия фиксируются уже в нескольких районах и по меньшей мере в 4 локациях.
Подольский район
Согласно сообщению Кличко, в Подольском районе зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки.
Шевченковский район
В Шевченковском районе, предварительно, произошло возгорание жилого дома, а в самом доме - выбиты окна.
Новость дополняется...