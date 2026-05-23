Головна Київ У Києві пролунали вибухи

У Києві пролунали вибухи

Дата публікації: 23 травня 2026 04:14
У Києві пролунали вибухи
Робота мобільної вогневої групи. Фото: Нацполіція України

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 23 травня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Звуки вибухів у Києві зранку 23 травня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 04:04.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на столицю летять ударні та розвідувальні дрони. Через кілька хвилин у Києві вже було чути звуки вибухів, зокрема, роботу ППО.

Оновлено о 04:30

В столиці пролунав відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 23 травня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 15 травня росіяни здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок ворожих ворожих обстрілів загинули понад 20 людей.

Також ми писали, що серед загиблих були два співробітники ресторану "Італійська Редакція".

Київ вибух війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
