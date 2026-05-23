У Києві пролунали вибухи

Робота мобільної вогневої групи. Фото: Нацполіція України

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 23 травня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Звуки вибухів у Києві зранку 23 травня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 04:04.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на столицю летять ударні та розвідувальні дрони. Через кілька хвилин у Києві вже було чути звуки вибухів, зокрема, роботу ППО.

Оновлено о 04:30

В столиці пролунав відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 15 травня росіяни здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок ворожих ворожих обстрілів загинули понад 20 людей.

Також ми писали, що серед загиблих були два співробітники ресторану "Італійська Редакція".