У Києві пожежа та пошкоджені будинки: наслідки атаки РФ

Рятувальники. Ілюстративне фото: facebook.com/MNSDNE

Росіяни в ніч проти 24 травня здійснюють комбінований удар по Києву. Наразі внаслідок атаки вже пошкоджені будинки, зафіксовано пожеж та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Перші наслідки атаки РФ на Київ

Зауважимо, що ворог з самого вечора атакував Київ дронами, а ніч проти 24 травня завдав ударів балістикою.

За даними мера Києва Віталія Кличка та дописів начальника КМВА Тимура Ткаченка у Telegram, наразі наслідки фіксуються вже у кількох районах і щонайменше у 4 локаціях.

Шевченківський район

У Шевченківському районі, попередньо, сталося займання житлового будинку, а в самому будинку — вибиті вікна. Уламки ракети впали також на 24-поверховий будинок, через що ж руйнування.

Читайте також:

Оновлено о 01:48

"У Шевченківському районі оперативно ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Пошкоджене скління в кількох будинках. Інформація про пожежу в житловому будинку не підтвердилась", — поінформував Кличко.

Оновлено о 02:13

Ткаченко написав, що рештки повітряної цілі впали на території школи. За словами Кличка, палають уламки.

Подільський район

Згідно допису Кличка, у Подільському районі зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови. Уламки ракети впали також на 24-поверховий будинок, через що ж руйнування.

Солом'янський район

Наразі в цьому районі уламки впали на одноповерховий приватний житловий будинок.

Дарницький район

Кличко поінформував, що у Дарницькому районі уламки впали на дах 24-поверхового будинку. Пожежі немає.

Постраждалі

За попередніми даними, наразі в Шевченківському районі постраждала одна людина.

Оновлено о 02:08

"Наразі троє постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Дописи Кличка та Ткаченка про атаку на Київ. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий комбінований удар по Україні, зокрема по Києву. Окрім того, ворог готується застосувати "Орєшнік".

Також ми писали, що посольство США в Києві теж попередило ввечері 23 травня, що упродовж наступних 24 годин Росія може завдати масований удар.