У Києві пожежа та пошкоджені будинки: наслідки атаки РФ

У Києві пожежі та пошкоджені будинки: наслідки атаки РФ
Росіяни в ніч проти 24 травня здійснюють комбінований удар по Києву. Наразі внаслідок атаки вже пошкоджені будинки, зафіксовано пожеж та є постраждалі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника КМВА Тимура Ткаченка.
Перші наслідки атаки РФ на Київ
Зауважимо, що ворог з самого вечора атакував Київ дронами, а ніч проти 24 травня завдав ударів балістикою.
За даними мера Києва Віталія Кличка та дописів начальника КМВА Тимура Ткаченка у Telegram, наразі наслідки фіксуються вже у кількох районах і щонайменше у 4 локаціях.
Шевченківський район
У Шевченківському районі, попередньо, сталося займання житлового будинку, а в самому будинку — вибиті вікна. Уламки ракети впали також на 24-поверховий будинок, через що ж руйнування.
Оновлено о 01:48
"У Шевченківському районі оперативно ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Пошкоджене скління в кількох будинках. Інформація про пожежу в житловому будинку не підтвердилась", — поінформував Кличко.
Оновлено о 02:13
Ткаченко написав, що рештки повітряної цілі впали на території школи. За словами Кличка, палають уламки.
Подільський район
Згідно допису Кличка, у Подільському районі зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови. Уламки ракети впали також на 24-поверховий будинок, через що ж руйнування.
Солом'янський район
Наразі в цьому районі уламки впали на одноповерховий приватний житловий будинок.
Дарницький район
Кличко поінформував, що у Дарницькому районі уламки впали на дах 24-поверхового будинку. Пожежі немає.
Постраждалі
За попередніми даними, наразі в Шевченківському районі постраждала одна людина.
Оновлено о 02:08
"Наразі троє постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.
