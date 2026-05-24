Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи, є загроза пуску "Орєшніка"

Дата публікації: 24 травня 2026 01:08
Ворожа ракета у небі. Фото ілюстративне: Reuters

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 травня. Росіяни завдали по столиці ударів балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві 24 травня

Військові попередили, що о 00:59 зафіксували швидкісну ціль в напрямку Києва. Одразу після цього в столиці пролунала серія вибухів. Начальник КМВА Тимур Ткаченко вже підтвердив, що росіяни вдарили балістикою.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістичної ракети "Орєшнік".

"Загроза застосування балістичної ракети середньої дальності (Орєшнік)", — йшлося у повідомленні о 00:51.

Оновлено о 01:17

Росіяни в ці хвилин повторно вдарили по Києву балістикою. В столиці знову було чути серію вибухів.

Обстріл Києва 24 травня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує новий комбінований удар по Україні, зокрема по Києву. Окрім того, ворог готується застосувати "Орєшнік".

Також ми писали, що посольство США в Києві теж попередило ввечері 23 травня, що упродовж наступних 24 годин Росія може завдати масований удар.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
