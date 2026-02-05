Киев страдает от непогоды — какая ситуация на дорогах после снегопада

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве остается сложная ситуация на дорогах в результате непогоды. Фиксируются пробки, поскольку автомобили буксуют.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в четверг, 5 февраля.

Сложная ситуация на дорогах Киева

Автомобили застревают на отдельных участках дорог. Вследствие непогоды тротуары покрыты льдом.

Состояние дорог в Киеве 5 февраля. Фото: Новини.LIVE

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сейчас коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве возросло количество травм в результате непогоды. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А украинский лидер Владимир Зеленский оценил состояние дорог в столице после непогоды.