Киев страдает от непогоды — какая ситуация на дорогах после снегопада

В Киеве пробки из-за снегопада — какая ситуация на дорогах
Дата публикации 5 февраля 2026 18:49
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
В Киеве остается сложная ситуация на дорогах в результате непогоды. Фиксируются пробки, поскольку автомобили буксуют.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в четверг, 5 февраля.
Сложная ситуация на дорогах Киева
Автомобили застревают на отдельных участках дорог. Вследствие непогоды тротуары покрыты льдом.
Сейчас коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.
Напомним, в Киеве возросло количество травм в результате непогоды. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
А украинский лидер Владимир Зеленский оценил состояние дорог в столице после непогоды.
