Україна
В Киеве пробки из-за снегопада — какая ситуация на дорогах

В Киеве пробки из-за снегопада — какая ситуация на дорогах

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 18:49
Киев страдает от непогоды — какая ситуация на дорогах после снегопада
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве остается сложная ситуация на дорогах в результате непогоды. Фиксируются пробки, поскольку автомобили буксуют.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в четверг, 5 февраля.

Читайте также:

Сложная ситуация на дорогах Киева

Автомобили застревают на отдельных участках дорог. Вследствие непогоды тротуары покрыты льдом.

Негода в Києві 5 лютого
Состояние дорог в Киеве 5 февраля. Фото: Новини.LIVE
Сніг у Києві
Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сейчас коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

Стан доріг у Києві
Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве возросло количество травм в результате непогоды. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А украинский лидер Владимир Зеленский оценил состояние дорог в столице после непогоды.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
