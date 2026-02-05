Зеленский раскритиковал состояние дорог в Киеве из-за непогоды

Зеленский оценил состояние дорог в Киеве после непогоды
Украинский лидер Владимир Зеленский оценил состояние дорог в Киеве. Вследствие непогоды под ногами большое количество снега со льдом и местами не расчищенные тротуары.
Об этом глава государства рассказал на вопрос журналистов в четверг, 5 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.
Состояние дорог в Киеве
Журналисты спросили у Зеленского о дорогах в Киеве и как он доехал сегодня.
"Позитива мало. Честно говоря, надо быстрее все делать", — подчеркнул он.
По его словам, с дорогами надо работать.
Напомним, корреспондент Новини.LIVE показал дороги Киева 5 февраля. Ситуация в городе критическая.
Из-за не расчищенных дорог многие люди травмируются, в результате чего переполнены травмпункты.
В то же время в Харькове коммунальщики активно борются с гололедом на дорогах. Дороги посыпают песчано-солевой смесью.
