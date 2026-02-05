Видео
Україна
Главная Киев Зеленский оценил состояние дорог в Киеве после непогоды

Зеленский оценил состояние дорог в Киеве после непогоды

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:25
Зеленский раскритиковал состояние дорог в Киеве из-за непогоды
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил состояние дорог в Киеве. Вследствие непогоды под ногами большое количество снега со льдом и местами не расчищенные тротуары.

Об этом глава государства рассказал на вопрос журналистов в четверг, 5 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Состояние дорог в Киеве

Журналисты спросили у Зеленского о дорогах в Киеве и как он доехал сегодня.

"Позитива мало. Честно говоря, надо быстрее все делать", — подчеркнул он.

По его словам, с дорогами надо работать.

Напомним, корреспондент Новини.LIVE показал дороги Киева 5 февраля. Ситуация в городе критическая.

Из-за не расчищенных дорог многие люди травмируются, в результате чего переполнены травмпункты.

В то же время в Харькове коммунальщики активно борются с гололедом на дорогах. Дороги посыпают песчано-солевой смесью.

Владимир Зеленский Киев непогода дороги снег гололедица
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
