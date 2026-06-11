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Главная Киев В Киеве продолжается реконструкция возле станции метро "Черниговская"

В Киеве продолжается реконструкция возле станции метро "Черниговская"

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 03:55
В Киеве продолжается реконструкция возле станции метро "Черниговская"
Реконструкция возле станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

На Левом берегу Киева реконструируют транспортный узел возле станции метро "Черниговская". На данный момент уже демонтировали мост, построенный в 1967 году. Конструкция находилась в аварийном состоянии.

Об этом с места события сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Реконструкция возле станции метро "Черниговская"

Строители отметили, что за годы эксплуатации арматура и железобетон путепровода подверглись значительной коррозии.

Работы возле станции метро "Черниговская"
Реконструкция возле станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE
Работы возле станции метро "Черниговская"
Реконструкция возле станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

На данный момент обустраивают фундаменты новых опор и изготавливают металлические пролетные конструкции для будущего моста. После реконструкции на этом месте построят новый мост с восемью полосами движения, обновленными трамвайными путями, велосипедной инфраструктурой и безбарьерным пространством для пешеходов.

Работы возле станции метро "Черниговская"
Реконструкция возле станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE
Работы возле станции метро "Черниговская"
Реконструкция возле станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

На реализацию проекта потребуется около миллиарда гривен. Завершить работы и возобновить движение планируют до конца года.

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метро реконструкция станции метро
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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