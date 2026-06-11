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Головна Київ У Києві триває реконструкція біля станції метро "Чернігівська"

У Києві триває реконструкція біля станції метро "Чернігівська"

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 03:55
У Києві триває реконструкція біля станції метро "Чернігівська"
Реконструкція біля станції метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

На Лівому березі Києва реконструюють транспортний вузол біля станції метро "Чернігівська". Наразі вже демонтували міст, який звели у 1967 року. Конструкція перебувала в аварійному стані. 

Про це з місця події повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Реконструкція біля станції метро "Чернігівська"

Будівельники зазначили, що за роки експлуатації арматура та залізобетон шляхопроводу зазнали значної корозії

Роботи біля станції метро "Чернігівська"
Реконструкція біля станції метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE
Роботи біля станції метро "Чернігівська"
Реконструкція біля станції метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Наразі облаштовують фундаменти нових опор і виготовляють металеві прогонові конструкції для майбутнього мосту. Після реконструкції на цьому місці збудують новий міст із вісьмома смугами руху, оновленими трамвайними коліями, велосипедною інфраструктурою та безбар’єрним простором для пішоходів. 

Роботи біля станції метро "Чернігівська"
Реконструкція біля станції метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE
Роботи біля станції метро "Чернігівська"
Реконструкція біля станції метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

На реалізацію проєкту знадобиться близько мільярда гривень. Завершити роботи та відновити рух планують до кінця року.

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Також Новини.LIVE писав про скаргу жителів гуртожитку в Дарницькому районі Києва. Станом на 29 травня експерти досі не обстежили двоповерхівку, у якій ракетний удар 24 травня знищив 74 квартири. Людям довелося самостійно шукати собі нове житло.

метро реконструкція станції метро
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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