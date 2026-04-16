Главная Киев В Киеве прогнозируют до +16 °C, но есть нюанс: какая будет погода завтра

Дата публикации 16 апреля 2026 23:32
Прогноз погоды в Киеве завтра 17 апреля: тепло, но будет дождь
Женщина фотографирует цветение магнолии в ботаническом саду имени Гришко в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра 17 апреля будет несколько облачной и теплой. Несмотря на то, что воздух прогреется до +14...+16 °C днем, ночью и утром возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в четверг, 16 апреля, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 17 апреля

Синоптики прогнозируют в столице и на территории Киевской области облачность с прояснениями. Несмотря на незначительный дождь ночью, днем будет сухо. Ветер ожидается северо-западный, скорость которого не будет превышать 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +3...+8 °C, а днем столбики термометров "подрастут" до +11...+16 °C. В Киеве будет на градус теплее: ночью +6...+8 °C, днем +14...+16 °C.

В Киеве прогнозируют до +16 °C, но есть нюанс: какая будет погода завтра - фото 1
Скриншот прогноза погоды в Киеве завтра 17 апреля от Укргидрометцентра

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в интервью "Телеграфу" сообщил, что долгожданное потепление, которое начинается в стране, будет недолгим, а ночные заморозки могут продлиться до конца мая. По словам синоптика, уже с 17 апреля возможны дожди.

Последние новости в Киеве

Как сообщали Новини.LIVE, Россия массированно обстреляла Украину в ночь на 16 апреля. Среди наиболее пострадавших городов — Киев, где погибли четыре человека, еще около 60 пострадали. Во время обстрела враг нанес повторный удар и попал по правоохранителям, которые приехали на вызов. Это произошло в Оболонском районе столицы, один из полицейских получил осколочное повреждение, еще двое спецназовцев имеют контузии — пострадавших госпитализировали.

Также Новини.LIVE рассказывали, российские захватчики атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под атакой РФ — 13 локаций. Наиболее пострадали Подольский и Оболонский районы столицы: разрушениям подверглись квартиры и дома, магазины, складские здания и авто.

Добавим, что в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную преступную схему хищения бюджетных средств медицинскими работниками. Согласно сообщению Киевской областной прокуратуры, злоумышленники присвоили 13,4 млн грн из средств Национальной службы здоровья.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
