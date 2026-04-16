Прогноз погоди в Києві завтра 17 квітня: тепло, але буде дощ

У Києві прогнозують до +16 °C, але є нюанс: яка буде погода завтра
Погода в Києві завтра 17 квітня буде дещо хмарною та теплою. Попри те, що повітря прогріється до +14...+16 °C вдень, вночі та вранці можливі невеликі дощі.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у четвер, 16 квітня, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві 17 квітня
Синоптики прогнозують у столиці та на території Київщини хмарність із проясненнями. Попри незначний дощ вночі, вдень буде сухо. Вітер очікується північно-західний, швидкість якого не перевищуватиме 5-10 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі буде +3...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів "підростуть" до +11...+16 °C. У Києві буде на градус тепліше: вночі +6...+8 °C, вдень +14...+16 °C.
Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив, що довгоочікуване потепління, яке розпочинається в країні, буде недовгим, а нічні заморозки можуть тривати аж до кінця травня. За словами синоптика, вже з 17 квітня можливі дощі.
Як повідомляли Новини.LIVE, Росія масовано обстріляла Україні у в ніч проти 16 квітня. Серед найбільш постраждалих міст — Київ, де загинули четверо людей, ще близько 60 постраждали. Під час обстрілу ворог завдав повторного удару й поцілив по правоохоронцях, які приїхали на виклик. Це сталося в Оболонському районі столиці, один із поліцейських зазнав уламкового пошкодження, ще двоє спецпризначенців мають контузії — постраждалих госпіталізували.
Також Новини.LIVE розповідали, російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Під атакою РФ — 13 локацій. Найбільш постраждали Подільський та Оболонський райони столиці: руйнувань зазнали квартири та будинки, магазини, складські будівлі й авто.
Додамо, що в Київській області правоохоронці викрили масштабну злочинну схему розкрадання бюджетних коштів медичними працівниками. Згідно з повідомленням Київської обласної прокуратури, зловмисники привласнили 13,4 млн грн із коштів Національної служби здоров'я.
