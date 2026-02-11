Взрыв в Киеве 11 февраля — что известно

Срочная новость

В Киеве произошел громкий взрыв, который слышали в разных районах города. При этом воздушную тревогу в столице и области не объявляли, сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, в центре города мог взорваться трансформатор. Звук взрыва также был слышен в других районах города. Официальных комментариев от городских властей или экстренных служб пока не поступало.

Новость дополняется...