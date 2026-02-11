Взрыв в Киеве 11 февраля — что известно

В Киеве прогремел громкий взрыв — что известно
Дата публикации 11 февраля 2026 22:42
В Киеве произошел громкий взрыв, который слышали в разных районах города. При этом воздушную тревогу в столице и области не объявляли, сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, в центре города мог взорваться трансформатор. Звук взрыва также был слышен в других районах города. Официальных комментариев от городских властей или экстренных служб пока не поступало.
