Вибух у Києві 11 лютого — що відомо

У Києві пролунав гучний вибух — що відомо
Дата публікації: 11 лютого 2026 22:42
У Києві стався гучний вибух, який чули в різних районах міста. Водночас повітряну тривогу в столиці та області не оголошували, повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, у центрі міста міг вибухнути трансформатор. Звук вибуху також було чутно в інших районах міста. Офіційних коментарів від міської влади чи екстрених служб поки що не надходило.
