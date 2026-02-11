Вибух у Києві 11 лютого — що відомо

Термінова новина

У Києві стався гучний вибух, який чули в різних районах міста. Водночас повітряну тривогу в столиці та області не оголошували, повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, у центрі міста міг вибухнути трансформатор. Звук вибуху також було чутно в інших районах міста. Офіційних коментарів від міської влади чи екстрених служб поки що не надходило.

Новина доповнюється...