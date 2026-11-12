Люди укрываются на станции метро "Лукьяновская" в Киеве во время атаки со стороны РФ. Фото: Новини.LIVE

Взрывы в Киеве были слышны буквально сейчас, в ночь на 12 ноября. Российские оккупанты в очередной раз решили нанести ракетный удар по столице, применив баллистические ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 12 ноября

"Красный уровень опасности. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КМВА в Telegram в 00:56.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет из Воронежа, после чего зафиксировали пуски ракет.

Вражеские цели держали курс на Киев, и уже в 01:01 в городе раздалась серия очень громких взрывов. Через несколько минут была зафиксирована повторная серия запусков и повторные взрывы.

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Обновлено в 01:28

В столице снова прогремели взрывы, враг нанёс повторный удар.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве начали временно отключать уличное освещение из-за нехватки электроэнергии. Причиной тому стали удары РФ по энергетике.

Также мы писали, что 11 ноября стало известно, что в Яготине Киевской области во время ликвидации пожара, возникшего в результате повторных ударов РФ, погибли двое спасателей.