Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи: армія РФ вдарила балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи: армія РФ вдарила балістикою

Ua ru
12 листопада 2026 01:10
Вибухи у Києві 12 листопада через удари балістикою Новини.LIVE
Люди ховаються на станції метро "Лук'янівська" у Києві під час атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 12 листопада. Російські окупанти вчергове вирішили завдати ракетного удару по столиці, застосувавши балістику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Звуки вибухів у Києві 12 листопада

"Червоний рівень небезпеки Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 00:56.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Воронежа, після чого зафіксували пуски ракет.

Ворожі цілі тримали курс на Київ і вже о 01:01 у місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Через кілька хвилин була повторна фіксація пусків та повторні вибухи.

Читайте також:

Оновлено о 01:28

У столиці знову пролунали вибухи, ворог завдав повторного удару.

Оновлено о 01:40

У місті пролунала вже четверта серія вибухів за ніч.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ під ударом ракет 12 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві почали тимчасово вимикати вуличне освітлення через нестачу електроенергії. Причиною тому стали удари РФ по енергетиці.

Також ми писали, що 11 листопада стало відомо, що у Яготині Київської області під час ліквідації пожежі внаслідок повторних ударів РФ загинули двоє рятувальників.

Київ вибух обстріли війна в Україні Росія балістична атака
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації