У Києві пролунали потужні вибухи: армія РФ вдарила балістикою
Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 12 листопада. Російські окупанти вчергове вирішили завдати ракетного удару по столиці, застосувавши балістику.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Києві 12 листопада
"Червоний рівень небезпеки Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 00:56.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Воронежа, після чого зафіксували пуски ракет.
Ворожі цілі тримали курс на Київ і вже о 01:01 у місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Через кілька хвилин була повторна фіксація пусків та повторні вибухи.
Оновлено о 01:28
У столиці знову пролунали вибухи, ворог завдав повторного удару.
Оновлено о 01:40
У місті пролунала вже четверта серія вибухів за ніч.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві почали тимчасово вимикати вуличне освітлення через нестачу електроенергії. Причиною тому стали удари РФ по енергетиці.
Також ми писали, що 11 листопада стало відомо, що у Яготині Київської області під час ліквідації пожежі внаслідок повторних ударів РФ загинули двоє рятувальників.