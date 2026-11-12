Люди ховаються на станції метро "Лук'янівська" у Києві під час атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 12 листопада. Російські окупанти вчергове вирішили завдати ракетного удару по столиці, застосувавши балістику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 12 листопада

"Червоний рівень небезпеки Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 00:56.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Воронежа, після чого зафіксували пуски ракет.

Ворожі цілі тримали курс на Київ і вже о 01:01 у місті пролунала серія дуже гучних вибухів. Через кілька хвилин була повторна фіксація пусків та повторні вибухи.

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У столиці знову пролунали вибухи, ворог завдав повторного удару.

Оновлено о 01:40

У місті пролунала вже четверта серія вибухів за ніч.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві почали тимчасово вимикати вуличне освітлення через нестачу електроенергії. Причиною тому стали удари РФ по енергетиці.

Також ми писали, що 11 листопада стало відомо, що у Яготині Київської області під час ліквідації пожежі внаслідок повторних ударів РФ загинули двоє рятувальників.