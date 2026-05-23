В Киеве прогремели взрывы

Работа мобильной огневой группы. Фото: Нацполиция Украины

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 23 мая. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Звуки взрывов в Киеве утром 23 мая

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 04:04.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что на столицу летят ударные и разведывательные дроны. Через несколько минут в Киеве уже были слышны звуки взрывов, в частности, работу ПВО.

Обновлено в 04:30

Читайте также:

В столице прозвучал отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:14 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 15 мая россияне осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате вражеских вражеских обстрелов погибли более 20 человек.

Также мы писали, что среди погибших были два сотрудника ресторана "Итальянская Редакция".