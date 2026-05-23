В Киеве прогремели взрывы
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 23 мая. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 04:04.
Параллельно в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что на столицу летят ударные и разведывательные дроны. Через несколько минут в Киеве уже были слышны звуки взрывов, в частности, работу ПВО.
Обновлено в 04:30
В столице прозвучал отбой тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:14 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 15 мая россияне осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате вражеских вражеских обстрелов погибли более 20 человек.
Также мы писали, что среди погибших были два сотрудника ресторана "Итальянская Редакция".