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Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ нанесла удар по городу с помощью баллистических ракет

В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ нанесла удар по городу с помощью баллистических ракет

Ua ru
29 сентября 2026 01:28
Взрывы в Киеве 29 сентября — Россия нанесла удар баллистическими ракетами
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В Киеве прогремели взрывы буквально сейчас, в ночь на 29 сентября. Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 29 сентября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорилось в сообщении КМВА в Telegram в 01:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет из Курска, после чего, начиная с 01:19, начали фиксировать пуски ракет в направлении Киева. Уже с 01:20 в городе раздалась мощная серия взрывов.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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