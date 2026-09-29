Взрывы в Киеве 29 сентября — Россия нанесла удар баллистическими ракетами

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В Киеве прогремели взрывы буквально сейчас, в ночь на 29 сентября. Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве в ночь на 29 сентября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — говорилось в сообщении КМВА в Telegram в 01:17.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет из Курска, после чего, начиная с 01:19, начали фиксировать пуски ракет в направлении Киева. Уже с 01:20 в городе раздалась мощная серия взрывов.

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