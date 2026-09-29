Вибухи у Києві 29 вересня - Росія вдарила балістикою

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Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 вересня. Російські окупанти вчергове вдарили по місту балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 29 вересня

"Червоний рівень небезпеки Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 01:17.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Курська, після чого починаючи з 01:19 почали фіксували пуски ракет в напрямку Києва. Вже з 01:20 у місті пролунала потужна серія вибухів.

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