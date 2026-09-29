Вибухи у Києві 29 вересня - Росія вдарила балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи: РФ вдарила по місту балістикою
Ua ru
29 вересня 2026 01:28
Термінова новина
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 29 вересня. Російські окупанти вчергове вдарили по місту балістичними ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
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Звуки вибухів у Києві в ніч проти 29 вересня
"Червоний рівень небезпеки Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 01:17.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Курська, після чого починаючи з 01:19 почали фіксували пуски ракет в напрямку Києва. Вже з 01:20 у місті пролунала потужна серія вибухів.
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