Взрывы в Киеве 16 августа в результате ударов баллистическими ракетами

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В Киеве только что, в ночь на 16 августа, прогремели взрывы. Россияне нанесли удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 16 августа

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении в 02:48.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет с севера, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву.

Через несколько минут после этого в городе раздалась серия очень громких взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил атаку.

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«Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!», — написал он в Telegram.

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