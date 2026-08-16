Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

В Киеве прогремели мощные взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 02:58
Взрывы в Киеве 16 августа в результате ударов баллистическими ракетами
Срочная новость

В Киеве только что, в ночь на 16 августа, прогремели взрывы. Россияне нанесли удары баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 16 августа

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении в 02:48.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет с севера, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву.

Через несколько минут после этого в городе раздалась серия очень громких взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил атаку.

Читайте также:

«Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!», — написал он в Telegram.

Новость пополняется...

Виталий Кличко Киев взрыв обстрелы балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации