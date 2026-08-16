В Киеве прогремели мощные взрывы: Россия нанесла удар баллистическими ракетами
В Киеве только что, в ночь на 16 августа, прогремели взрывы. Россияне нанесли удары баллистическими ракетами.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 16 августа
«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении в 02:48.
Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет с севера, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву.
Через несколько минут после этого в городе раздалась серия очень громких взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил атаку.
«Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!», — написал он в Telegram.
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