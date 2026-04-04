У Києві пролунали вибухи і спалахнула пожежа

Пожежа у Києві. Фото: кадр з відео

У Святошинському районі Києва пролунали вибухи у дворі житлового будинку ввечері 4 квітня. Після цього спалахнула пожежа, внаслідок якої загорілися припарковані автомобілі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву поліції Києва.

У Києві спалахнули автівки

За попередньою інформацією, загоряння почалося з одного автомобіля, після чого вогонь перекинувся на сусідні машини. Полум'я швидко охопило кілька транспортних засобів, що були припарковані поруч у дворі.

У поліції підтвердили факт пожежі та зазначили, що наразі встановлюються всі обставини інциденту.

За наявними даними, інформації про постраждалих або загиблих не надходило. Наразі всі профільні служби залучені до ліквідації пожежі та з'ясування причин загорання автомобіля.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот з Telegram

Як раніше писали Новини.LIVE, 4 квітня російські війська знову здійснили атаку на Київ за допомогою ударних безпілотників. Уламки одного з дронів впали на офісну будівлю в столиці, що спричинило пожежу.

Напередодні, 3 квітня, під обстріл потрапила Київська область. Унаслідок атаки було пошкоджено ветеринарну клініку, а на місці удару зафіксували значні руйнування.