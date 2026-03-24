Взрывы в Киеве 24 марта из-за атаки дронов

В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки РФ дронами
Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, в ночь на 24 марта. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 24 марта
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:20.
Затем начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже предупредил, что возле столицы вражеские дроны, поэтому может быть громко.
Уже в 00:40 в столице были слышны первые взрывы и звуки пролетающих беспилотников. Работу ПВО подтвердил мэр Кличко.
"Вражеские БпЛА над Киевом. Сейчас курсом на Выдубичи. В пригороде столицы столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал он.
