Взрывы в Киеве 24 марта из-за атаки дронов

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, в ночь на 24 марта. Россияне пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Киева Виталия Кличко.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 24 марта

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:20.

Затем начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже предупредил, что возле столицы вражеские дроны, поэтому может быть громко.

Уже в 00:40 в столице были слышны первые взрывы и звуки пролетающих беспилотников. Работу ПВО подтвердил мэр Кличко.

"Вражеские БпЛА над Киевом. Сейчас курсом на Выдубичи. В пригороде столицы столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал он.

