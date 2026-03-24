Головна Київ У Києві пролунали вибухи на тлі атаки РФ дронами

У Києві пролунали вибухи на тлі атаки РФ дронами

Дата публікації: 24 березня 2026 00:48
Вибухи у Києві 24 березня через атаку дронів
Робота ППО вночі. Фото ілюстративне: 125 окрема бригада ТрО

Вибухи у Києві чути прямо зараз, в ніч проти 24 березня. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал мера Києва Віталія Кличка.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 24 березня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні о 00:20.

Потім начальник КМВА Тимур Ткаченко теж попередив, що біля столиці ворожі дрони, тому може бути гучно.

Вже о 00:40 в столиці було чути перші вибухи та звуки пролітаючих безпілотників. Роботу ППО підтвердив мер Кличко.

"Ворожі БпЛА над Києвом. Наразі курсом на Видубичі. У передмісті столиці столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", — написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Варто зауважити, що ворог цієї ночі запустив великі групи дронів з півночі, сходу та півдня.

Київ під ударом дронів 24 березня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нового масованого обстрілу. Він зазначив, що про це свідчать дані розвідки.

Ввечері того ж дня Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники. У зв'язку з цим вночі чи під ранок є загроза обстрілу крилатими ракетами.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
