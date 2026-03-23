В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Город в темноте из-за экстренных отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник вечером, 23 марта, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Во время аварийных отключений предыдущие графики не действуют, а восстановление подачи электричества будет зависеть от стабилизации ситуации.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК и Укрэнерго.

Читайте также:

В Киеве ввели экстренные отключения света

Сегодня вечером, 23 марта, по команде Укрэнерго в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии. Эти меры связаны со сложной ситуацией в энергосистеме, возникшей из-за последствий российских обстрелов.

В регионах, где применены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, и отключения будут отменены после стабилизации системы.

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Украинцев призывают учитывать возможные изменения в ситуации и следить за сообщениями на сайтах операторов системы распределения электроэнергии и в официальных телеграм-каналах.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Утром 23 марта сообщалось, что стабилизационные графики отключений электроэнергии в Киевской области будут действовать только в двух очередях. Ограничения введены из-за последствий ударов РФ по энергетическим объектам.

Заметим, что во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая потепление и необходимость рационального использования энергоносителей.

Напомним, что в воскресенье, 22 марта, в Киеве и Киевской области часть населения осталась без электроэнергии. Причиной стала авария на одном из объектов, который ранее пострадал от российских обстрелов.