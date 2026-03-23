Укрзализныця прокомментировала слухи о возможной атаке РФ на вокзал в Киеве

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 21:10
Вокзал в Киеве. Иллюстративное фото: citykiev/facebook

В Укрзализныце прокомментировали слухи о возможном ударе России по Киевскому железнодорожному вокзалу. Там отметили, что вокзал остается потенциальной мишенью для врага, но работа объекта продолжается в штатном режиме. Работники и пассажиры призывают сохранять спокойствие и придерживаться советов по безопасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю в понедельник, 23 марта.

Читайте также:

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что в течение всего периода полномасштабной войны Киевский вокзал считается потенциальной целью для России.

"Сохраняем спокойствие и концентрацию. Продолжаем движение", — говорится в сообщении на официальной странице УЗ.

Заметим, что ранее в телеграмм-каналах появились сообщения, что якобы вскоре российские войска могут атаковать столичный вокзал, ссылаясь на данные мониторов.

В "Укрзализныце" призывают не поддаваться панике и отмечают, что движение поездов продолжается по расписанию, а персонал прилагает все усилия для безопасного функционирования вокзала.

Скриншот сообщения Укрзализныци/Telegram

Напомним, что в понедельник вечером, 23 марта, в Киеве и области ввели экстренные отключения света — они обусловлены последствиями массированных атак РФ. Предыдущие графики не действуют.

Также мы информировали, что с 24 марта в Киеве начнут прекратят подачу тепла в жилые дома. Поэтому во вторник в столице завершается отопительный сезон.

Кроме того, стало известно, что сейчас в Киеве не хватает резервных мощностей в энергосистеме. Поэтому город уже сейчас готовят к следующей зиме, а ситуацию контролирует правительство.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
