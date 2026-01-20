Відео
Головна Київ У Києві виникли перебої зі світлом і водою — що відомо

У Києві виникли перебої зі світлом і водою — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 03:01
Блекаут у Києві 20 січня після ударів РФ
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 20 січня завдали комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Блекаут на лівому березі Києва 20 січня

"На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення", — поінформував він.

Паралельно місцеві пабліки стверджують, що лівий берег Києва повністю залишилися без світла.

Оновлено о 03:16

"На лівому березі міста перебої також із водопостачанням", — додав Кличко.

Нагадаємо, що приблизно протягом останньої години у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакували столицю дронами та балістикою.

Також ми писали, що внаслідок атаки РФ в столиці зафіксовано пожежі та постраждала щонайменше одна людина.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
