Блекаут у Києві 20 січня після ударів РФ

У Києві виникли перебої зі світлом і водою — що відомо
Росіяни в ніч проти 20 січня завдали комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водою.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Блекаут на лівому березі Києва 20 січня
"На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення", — поінформував він.
Паралельно місцеві пабліки стверджують, що лівий берег Києва повністю залишилися без світла.
Оновлено о 03:16
"На лівому березі міста перебої також із водопостачанням", — додав Кличко.
Нагадаємо, що приблизно протягом останньої години у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакували столицю дронами та балістикою.
Також ми писали, що внаслідок атаки РФ в столиці зафіксовано пожежі та постраждала щонайменше одна людина.
Читайте Новини.LIVE!