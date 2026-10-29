Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві провалився автомобіль через аварію на водопроводі

У Києві провалився автомобіль через аварію на водопроводі

Ua ru
29 жовтня 2026 15:00
У Києві авто провалилося під асфальт через аварію на водопроводі Новини.LIVE
Аварія на водопроводі в Києві. Фото: Новини.LIVE

На вулиці Голосіївській у Києві у четвер, 29 жовтня, автомобіль провалився під асфальт через аварію на водопроводі. Відомо, що стався витік води через пошкодження труби діаметром 500 мм.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Аварія на водопроводі у Києві 29 жовтня

Через витік води дорожнє покриття на вулиці Голосіївській провалилося разом із припаркованою автівкою. Транспортний засіб уже евакуювали.

Аварія на водопроводі в Голосіївському районі Києва 29 жовтня
Аварія на водопроводі. Фото: Новини.LIVE

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт рух транспорту в напрямку вулиці Віктора Забіли звузили до двох смуг.

Пошкодження дорожнього покриття в Києві 29 жовтня
Пошкодження дорожнього покриття внаслідок аварії на водопроводі. Фото: Новини.LIVE
Автомобіль, який провалився під асфальт у Києві 29 жовтня
Автомобіль, який провалився під асфальт. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня через значні затори в Києві вартість поїздок на таксі знову різко зросла. За дорогу з лівого берега столиці на правий пасажирам доводиться віддавати від 799 гривень, а в окремих випадках ціна поїздки сягає 1500 гривень.

Читайте також:

А народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко розповів, що у столиці планують встановити щонайменше два мобільні мости за сприяння західних партнерів. Їхнє облаштування триватиме орієнтовно три-чотири місяці після завершення підготовки під’їзних шляхів. 

Київ аварія вода автомобіль асфальт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації