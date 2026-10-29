Аварія на водопроводі в Києві. Фото: Новини.LIVE

На вулиці Голосіївській у Києві у четвер, 29 жовтня, автомобіль провалився під асфальт через аварію на водопроводі. Відомо, що стався витік води через пошкодження труби діаметром 500 мм.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Аварія на водопроводі у Києві 29 жовтня

Через витік води дорожнє покриття на вулиці Голосіївській провалилося разом із припаркованою автівкою. Транспортний засіб уже евакуювали.

Аварія на водопроводі. Фото: Новини.LIVE

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт рух транспорту в напрямку вулиці Віктора Забіли звузили до двох смуг.

Пошкодження дорожнього покриття внаслідок аварії на водопроводі. Фото: Новини.LIVE

Автомобіль, який провалився під асфальт. Фото: Новини.LIVE

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня через значні затори в Києві вартість поїздок на таксі знову різко зросла. За дорогу з лівого берега столиці на правий пасажирам доводиться віддавати від 799 гривень, а в окремих випадках ціна поїздки сягає 1500 гривень.

Читайте також:

А народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко розповів, що у столиці планують встановити щонайменше два мобільні мости за сприяння західних партнерів. Їхнє облаштування триватиме орієнтовно три-чотири місяці після завершення підготовки під’їзних шляхів.