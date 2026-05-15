В Киеве раздаются мощные взрывы: Россия атакует столицу

Взрывы раздаются в Киеве днем, 15 мая. Российские оккупанты снова атакуют столицу. В городе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Киеве 15 мая

"Враг снова атакует столицу. Может быть громко!" — подчеркнул Ткаченко.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева работают силы ПВО по российским дронам.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА над Киевом. Людей призвали находиться в укрытии.

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 15 мая 11:50.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами и ракетами 15 мая. В частности, в Дарницком районе разрушен подъезд многоэтажки. Спасательно-поисковая операция завершилась. В ГСЧС сообщили, что работы продолжались 28 часов. Оккупанты убили 24 человека и ранили 48.

А украинский лидер Владимир Зеленский почтил память погибших в результате российского обстрела Киева. Он выразил соболезнования семьям погибших. В столице сегодня объявлен День траура.