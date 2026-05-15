В Киеве раздаются взрывы: столица под ударом дронов

Взрывы в Киеве раздаются прямо сейчас, утром 15 мая. Россияне пытаются атаковать город ударными беспилотниками.

Звуки взрывов в Киеве 15 мая

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 06:15.

В то же время в столице были слышны взрывы. В частности, работу противовоздушной обороны.

Примерно за последние 30 минут Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Киевской области летят несколько групп дронов. Впоследствии одна из групп летела непосредственно на Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:22 карта воздушных тревог выглядит так.

Обстрел Киева

Как сообщало Новости.LIVE, что за прошедшие сутки, в ночь на 14 мая, россияне осуществили комбинированный обстрел Киева. Враг ударил по городу дронами и баллистическими ракетами, а также в направлении города фиксировались крылатые ракеты.

Одна из ракет россиян разрушила жилой дом в Дарницком районе Киева. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была ракета Х-101. Из-за вражеского удара многие люди оказались под завалами и время от времени становилось известно о росте количества жертв.



Под утро 15 мая в ГСЧС Украины проинформировали, что из-за этого удара количество погибших возросло уже до 24 человек. Среди них - 3 ребенка.