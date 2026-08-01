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Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом баллистики

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом баллистики

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 00:06
Взрывы в Киеве 19 и 20 августа — что известно
Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Взрывы в Киеве прогремели буквально сейчас, поздно вечером 19 августа и в ночь на 20 августа. Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГВА.

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 20 августа

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", — говорилось в сообщении в 23:52.

Параллельно Воздушные силы ВСУ также подтвердили информацию об угрозе баллистического ракетного удара с севера, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже в 23:54 в городе раздалась громкая серия взрывов, а через несколько минут — еще одна.

Еще через несколько минут военные вновь зафиксировали запуски, и взрывы были слышны примерно в 00:01.

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В то же время мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о баллистической атаке.

"Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!", — написал он.

Первые последствия атаки

По словам Кличко, последствия на данный момент фиксируются в трех районах:

  • в Святошинском зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки;
  • в Дарницком — также горят нежилые здания;
  • в Соломенском обломки упали возле пятиэтажного дома. Предположительно, в доме выбиты окна.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом баллистики - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Киеве также прогремели взрывы из-за баллистической атаки. Повреждения после обстрела фиксировались в Голосеевском и Оболонском районах.

Также мы писали, что той ночью россияне полностью уничтожили книжный рынок возле «Почайной» в Оболонском районе.

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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