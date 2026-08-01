Взрывы в Киеве 19 и 20 августа — что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом баллистики
Взрывы в Киеве прогремели буквально сейчас, поздно вечером 19 августа и в ночь на 20 августа. Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГВА.
Звуки взрывов в Киеве в ночь на 20 августа
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического оружия. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", — говорилось в сообщении в 23:52.
Параллельно Воздушные силы ВСУ также подтвердили информацию об угрозе баллистического ракетного удара с севера, после чего зафиксировали пуски ракет. Уже в 23:54 в городе раздалась громкая серия взрывов, а через несколько минут — еще одна.
Еще через несколько минут военные вновь зафиксировали запуски, и взрывы были слышны примерно в 00:01.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о баллистической атаке.
"Взрывы в столице. Киев подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!", — написал он.
Первые последствия атаки
По словам Кличко, последствия на данный момент фиксируются в трех районах:
- в Святошинском зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки;
- в Дарницком — также горят нежилые здания;
- в Соломенском обломки упали возле пятиэтажного дома. Предположительно, в доме выбиты окна.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Киеве также прогремели взрывы из-за баллистической атаки. Повреждения после обстрела фиксировались в Голосеевском и Оболонском районах.
Также мы писали, что той ночью россияне полностью уничтожили книжный рынок возле «Почайной» в Оболонском районе.