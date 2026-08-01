Вибухи у Києві 19 та 20 серпня - що відомо

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 19 серпня та в ніч проти 20 серпня. Росіяни атакують столицю балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Звуки вибухів у Києві в ніч проти 20 серпня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні о 23:52.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу балістики з півночі, після чого зафіксували пуски ракет. Вже о 23:54 у місті пролунала гучна серія вибухів, через кілька хвилин ще.

Ще через кілька хвилин військові знову зафіксували пуски, і вибухи було чути приблизно о 00:01.

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Водночас мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив інформацію про балістичну атаку.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — написав він.

Перші наслідки атаки

За словами Кличка, наслідки наразі фіксуються у трьох районах:

у Святошинському зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови;

у Дарницькому — теж палають нежитлові будівлі;

у Солом'янському уламки впали біля п'ятиповерхівки. Попередньо, в будинку вибиті вікна.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 серпня у Києві теж пролунали вибухи через атаку балістикою. Пошкоджені після обстрілу фіксувалися у Голосіївському та Оболонському районах.

Також ми писали, що тієї ночі росіяни вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі.