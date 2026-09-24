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Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом ракет

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом ракет

Ua ru
24 сентября 2026 01:06
Взрывы в Киеве 24 сентября в результате ракетного удара
Люди в укрытии в метро. Фото: Киевский метрополитен

В Киеве только что прогремели взрывы, в ночь на 24 сентября. Россияне прямо сейчас атакуют столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

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Звуки взрывов в Киеве 24 сентября

"Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении Киевской городской военной администрации в 00:54.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали неоднократные запуски ракет в направлении Киева. Уже в 01:00 в столице раздалась громкая серия взрывов.

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Обновлено в 01:20

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Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале написал, что в Соломенский район были вызваны медики. Сейчас бригада уже в пути.

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Обновлено в 01:30

В столице были слышны повторные взрывы. Враг снова нанес удары баллистикой.

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Где объявлена тревога

По состоянию на 01:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал сейчас действует во многих областях Украины.

В Киеве прогремели мощные взрывы: город под ударом ракет - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, россияне начали активно атаковать Киев в среду утром 23 сентября. В результате ударов вражеских беспилотников были повреждены АЗС.

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Также мы писали, что из-за вражеской атаки загорелся бывший Железнодорожный рынок, известный киевлянам как "Шайба".

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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