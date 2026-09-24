Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом ракет

У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом ракет

Ua ru
24 вересня 2026 01:06
Вибухи у Києві 24 вересня через атаку балістикою
Люди в укритті в метро. Фото: Київський метрополітен

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 вересня. Росіяни прямо зараз атакують столицю балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Реклама

Звуки вибухів у Києві 24 вересня

"Червоний рівень небезпеки Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні Київської міської військової адміністрації о 00:54.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували неодноразові пуски ракет в напрямку Києва. Вже о 01:00 в столиці пролунала гучна серія вибухів.

Реклама

Оновлено о 01:20

Читайте також:

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що у Солом'янський район були викликані медики. Наразі бригада вже в дорозі.

Реклама

Оновлено о 01:30

В столиці було чути повторні вибухи. Ворог знову завдав ударів балістикою.

Реклама

Де оголосили тривогу

Станом на 01:06 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі у багатьох областях України.

У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом ракет - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни почали активно атакувати Київ у середу зранку 23 вересня. Внаслідок ударів ворожих безпілотників були пошкоджені АЗС.

Реклама

Також ми писали, що через ворожу атаку загорівся колишній Залізничний ринок, відомий киянам як "Шайба".

Київ вибух обстріли війна в Україні балістична атака
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації