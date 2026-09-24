Вибухи у Києві 24 вересня через атаку балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи: місто під ударом ракет
Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 вересня. Росіяни прямо зараз атакують столицю балістичними ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві 24 вересня
"Червоний рівень небезпеки Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні Київської міської військової адміністрації о 00:54.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували неодноразові пуски ракет в напрямку Києва. Вже о 01:00 в столиці пролунала гучна серія вибухів.
Оновлено о 01:20
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що у Солом'янський район були викликані медики. Наразі бригада вже в дорозі.
Оновлено о 01:30
В столиці було чути повторні вибухи. Ворог знову завдав ударів балістикою.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:06 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі у багатьох областях України.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни почали активно атакувати Київ у середу зранку 23 вересня. Внаслідок ударів ворожих безпілотників були пошкоджені АЗС.
Також ми писали, що через ворожу атаку загорівся колишній Залізничний ринок, відомий киянам як "Шайба".