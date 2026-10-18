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Головна Київ У Києві пролунали потужні вибухи: ворог вдарив балістикою

У Києві пролунали потужні вибухи: ворог вдарив балістикою

Ua ru
18 жовтня 2026 23:07
Вибухи у Києві 18 жовтня - що відомо
Укриття в Києві. Фото: УНІАН

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, пізно ввечері 18 жовтня. Росіяни вчергове запустили по столиці балістику, внаслідок чого у місті дуже гучно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 18 жовтня

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 22:58.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Одразу після цього військові зафіксували балістичні ракети, які летіли на Київ та пролітали через Дарницю.

Вже о 23:00 у місті пролунала гучна серія вибухів.

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Оновлено о 23:25

"У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському — в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця", — написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ під ударом ракет 18 жовтня - що відомо
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора нардеп Олексій Кучеренко заявив, що київські ТЕЦ після останніх ударів РФ припинили генерацію електроенергії. Водночас вони не зупинити виробництво тепла.

Також ми писали, що за словами депутатки Київської міської ради Алли Шлапак, цієї зими у Києві близько 24 пошкоджених через атаки РФ будинки не будуть підключати до опалення.

Київ вибух обстріли війна в Україні балістична атака
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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