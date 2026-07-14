В Киеве прогремели мощные взрывы: враг удар по городу баллистикой

Люди укрываются на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: КП "Киевский метрополитен"

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Киеве только что, в ночь на 14 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Киеве

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", — говорилось в сообщении КГВА в 00:16.

В то же время Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск ракет, после чего в столице раздалась серия громких взрывов.

Параллельно начальник КГВА Тимур Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях, а мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о работе ПВО.

Обновлено в 00:40

Кличко сообщил, что в Голосеевском районе по двум адресам зафиксировано попадание в складские помещения. На месте атаки — пожары.

Тем временем Ткаченко пишет, что в Дарницком районе горят автомобили.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:27 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 июля россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в нескольких районах города были повреждены здания и фиксировались пожары.

Также мы писали, что в результате той атаки пострадали 12 человек. Среди них были дети.