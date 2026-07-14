В Киеве прогремели мощные взрывы: враг удар по городу баллистикой
В Киеве только что, в ночь на 14 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Киеве
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", — говорилось в сообщении КГВА в 00:16.
В то же время Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск ракет, после чего в столице раздалась серия громких взрывов.
Параллельно начальник КГВА Тимур Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях, а мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о работе ПВО.
Обновлено в 00:40
Кличко сообщил, что в Голосеевском районе по двум адресам зафиксировано попадание в складские помещения. На месте атаки — пожары.
Тем временем Ткаченко пишет, что в Дарницком районе горят автомобили.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00:27 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 июля россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в нескольких районах города были повреждены здания и фиксировались пожары.
Также мы писали, что в результате той атаки пострадали 12 человек. Среди них были дети.
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