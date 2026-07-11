Обстрел Киева 11 июля — повреждены здания, горят офисы

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В ночь на 11 июля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в нескольких районах города повреждены здания и возникли пожары.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КМВА.

Первые последствия обстрела Киева 11 июля

Начальник КГВА Тимур Ткаченко написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 04:30 последствия атаки фиксируются в четырех районах столицы — Днепровском, Святошинском, Дарницком и Соломенском.

Мэр Киева Виталий Кличко также подтверждает эту информацию. Подробнее о каждом из районов — ниже.

Днепровский район

В этом районе в результате вражеского удара повреждено гражданское нежилое здание.

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Святошинский район

Здесь в результате вражеской атаки также зафиксировано повреждение нежилого здания.

Дарницкий

В этом районе, по словам Ткаченко, в результате обстрела выбиты окна в жилом доме. В то же время Кличко сообщает, что здесь горит трансформаторная будка.

Соломенский район

В Соломенском районе зафиксирован пожар в трехэтажном офисном здании.

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