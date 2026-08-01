Взрывы в Киеве 28 августа из-за дронов

В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве только что прогремели взрывы — в ночь с 27 на 28 августа. Россияне вновь пытаются атаковать город с помощью дронов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Киеве 27-28 августа
Поздно вечером в 23:55 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов. Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали дрон в районе Броваров, который летел курсом на центр столицы.
Уже в 23:59 в городе раздались взрывы и была слышна работа ПВО. Впоследствии, в 00:07, взрывы продолжились.
Отметим, что мониторинговые каналы сообщают, что это уже была 13-я тревога за сутки, и это самое большое количество за всё время полномасштабной войны. Предыдущий рекорд был установлен 1 марта 2022 года — тогда было 12 тревог за сутки.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщали Новини.LIVE, в четверг, 27 августа, россияне пытались атаковать Киев дронами в течение всего дня. Атака началась ещё с ночи, когда россияне запускали по столице беспилотники и баллистические ракеты.
В частности, в результате ракетного удара в Шевченковском районе были серьезные разрушения в двух учебных заведениях. В частности, пострадали корпуса одной из гимназий.
Кроме того, под комбинированным ударом оказалась и Киевская область. В результате обстрела в Броварском и Вышгородском районах были разрушены частные дома.