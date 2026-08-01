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Главная Киев В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы

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28 августа 2026 00:10
Взрывы в Киеве 28 августа из-за дронов
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве только что прогремели взрывы — в ночь с 27 на 28 августа. Россияне вновь пытаются атаковать город с помощью дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 27-28 августа

Поздно вечером в 23:55 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения дронов. Параллельно Воздушные силы ВСУ зафиксировали дрон в районе Броваров, который летел курсом на центр столицы.

Уже в 23:59 в городе раздались взрывы и была слышна работа ПВО. Впоследствии, в 00:07, взрывы продолжились.

Отметим, что мониторинговые каналы сообщают, что это уже была 13-я тревога за сутки, и это самое большое количество за всё время полномасштабной войны. Предыдущий рекорд был установлен 1 марта 2022 года — тогда было 12 тревог за сутки.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Київ під ударом 27 та 28 серпня - що відомо
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в четверг, 27 августа, россияне пытались атаковать Киев дронами в течение всего дня. Атака началась ещё с ночи, когда россияне запускали по столице беспилотники и баллистические ракеты.

В частности, в результате ракетного удара в Шевченковском районе были серьезные разрушения в двух учебных заведениях. В частности, пострадали корпуса одной из гимназий.

Кроме того, под комбинированным ударом оказалась и Киевская область. В результате обстрела в Броварском и Вышгородском районах были разрушены частные дома.

Киев взрыв обстрелы ПВО дроны
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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