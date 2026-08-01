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Головна Київ У Києві пролунали нові вибухи

У Києві пролунали нові вибухи

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28 серпня 2026 00:10
Вибухи у Києві 28 серпня через дрони
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч з 27 проти 28 серпня. Росіяни знову намагаються атакували місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Києві 27-28 серпня

Пізно ввечері о 23:55 у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування дронів. Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували дрон в районі Броварів, який летів курсом на центр столиці.

Вже о 23:59 у місті пролунали вибухи та було чути роботу ППО. Згодом о 00:07 вибухи продовжилися.

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Зауважимо, що моніторингові канали пишуть, що це вже була 13 тривога за добу і це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни. Попередній рекорд був 1 березня 2022 року — тоді було 12 тривог за добу.

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Де оголосили тривогу

Станом на 00:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Київ під ударом 27 та 28 серпня - що відомо
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у четвер 27 серпня росіяни намагалися атакувати Київ дронами протягом всього дня. Початок атаки почався ще з ночі, коли росіяни запускали по столиці безпілотники та балістику.

Зокрема, внаслідок ракетного удару у Шевченківському районі були серйозні руйнування у двох закладах освіти. Зокрема, постраждали корпуси однієї з гімназій.

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Окрім того, під комбінованим ударом опинилася і Київська область. Внаслідок обстрілу у Броварському та Вишгородському районах були зруйновані приватні будинки.

Київ вибух обстріли ППО дрони
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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