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Главная Киев В Киеве прогремели взрывы: город под атакой дронов

В Киеве прогремели взрывы: город под атакой дронов

Ua ru
8 сентября 2026 02:13
Взрывы в Киеве 8 сентября из-за дронов
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве были слышны буквально сейчас, в ночь на 8 сентября. Россияне атакуют столицу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

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Звуки взрывов в Киеве 8 сентября

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении в 02:07.

Параллельно Воздушные силы ВСУ сообщили, что над Киевом зафиксирован реактивный беспилотник. Примерно через минуту в КМВА написали о работе ПВО, и эту работу было слышно в городе.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 7 сентября россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате атаки возникли пожары на предприятиях и сгорели грузовые автомобили.

Также мы писали, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, с 10 сентября в столице сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00, а время работы общественного транспорта будет увеличено на один час.

Киев взрыв обстрелы ПВО дроны война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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