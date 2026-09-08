Взрывы в Киеве 8 сентября из-за дронов

В Киеве прогремели взрывы: город под атакой дронов
Взрывы в Киеве были слышны буквально сейчас, в ночь на 8 сентября. Россияне атакуют столицу ударными беспилотниками.
Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.
Звуки взрывов в Киеве 8 сентября
"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении в 02:07.
Параллельно Воздушные силы ВСУ сообщили, что над Киевом зафиксирован реактивный беспилотник. Примерно через минуту в КМВА написали о работе ПВО, и эту работу было слышно в городе.
Где объявлена тревога
По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Как сообщали Новини.LIVE, вечером 7 сентября россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате атаки возникли пожары на предприятиях и сгорели грузовые автомобили.
Также мы писали, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, с 10 сентября в столице сократят комендантский час. Теперь он будет действовать с 01:00 до 05:00, а время работы общественного транспорта будет увеличено на один час.