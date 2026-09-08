Вибухи у Києві 8 вересня через дрони

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві було чути прямо зараз, в ніч проти 8 вересня. Росіяни атакують столицю ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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Звуки вибухів у Києві 8 вересня

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні о 02:07.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ поінформували, що над Києвом зафіксовано реактивний безпілотник. Приблизно через хвилину у КМВА написали про роботу ППО, і цю роботу було чути в місті.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 7 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок атаки виникли пожежі на підприємствах та згоріли вантажні автомобілі.

Також ми писали, що за словами мера Києва Віталія Кличка, з 10 вересня у столиці скоротять комендантську годину. Тепер вона діятиме з 01:00 до 05:00, а роботу громадського транспорту буде збільшено на одну годину.