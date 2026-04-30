У Києві викрили шахрая, який ошукав народну артистку на понад 5 млн грн

Працівник поліції. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці викрили шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ та ошукав народну артистку України на значну суму. Зловмисника вже затримали, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Києва.

Шахрай видавав себе за співробітника СБУ

Операцію провели слідчі та оперативники Дніпровського управління поліції Києва спільно з працівниками карного розшуку та Служби безпеки України. Фігурантом виявився 36-річний мешканець столиці.

За даними правоохоронців, чоловік зателефонував артистці, представившись співробітником СБУ, та почав залякувати її, безпідставно звинувачуючи у державній зраді. Для посилення психологічного тиску він надіслав у месенджер підроблену повістку з вимогою з'явитися до спецслужби.

Шляхом маніпуляцій аферист переконав жінку нібито перевірити походження її коштів через вигаданий зв'язок із державою-агресором. Згодом він призначив особисту зустріч, під час якої потерпіла передала йому 128 тисяч доларів, а також перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.

Затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили особу зловмисника за допомогою оперативників і аналітиків кримінального аналізу та затримали його.

Слідчі вже повідомили йому про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії — правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до злочинної схеми.

