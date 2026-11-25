Правоохоронці під час затримання. Ілюстративне фото: facebook.com/UA.National.Police

У Києві викрили шахрайську схему з привласненням товарів, замовлених у супермаркетах через служби доставки. Чотирьом учасникам оборудки повідомили про підозру. Збитки торговельних мереж становлять щонайменше 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у середу, 25 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Фірмові рюкзаки кур’єрської служби, які вилучили у шахраїв. Фото: Прокуратура України

Як працювала шахрайська схема з доставкою замовлень із супермаркетів

За даними слідства, організатором схеми був 28-річний чоловік, який мав досвід роботи у кур’єрській службі. До оборудки він залучив трьох спільників, які виконували роль кур’єрів.

Учасники групи створювали фіктивні облікові записи в мобільному додатку. За їхньою допомогою вони отримували в супермаркетах замовлені алкогольні та тютюнові вироби. Крім того, підозрювані розробили підроблений мобільний додаток, який імітував роботу однієї зі служб доставки.

За попередніми даними, схема діяла з початку 2026 року до вересня. За цей час учасники групи привласнили товари великих торговельних мереж на суму щонайменше 400 тисяч гривень.

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Що вилучили під час обшуків у підозрюваних

Під час обшуків правоохоронці вилучили 26 мобільних телефонів, майже 1200 SIM-карток, понад 233 тисячі гривень і 2500 доларів. Також серед речових доказів — фірмові рюкзаки кур’єрської служби та інші предмети.

Дії чотирьох учасників групи кваліфікували за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

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