Люди у елки на Софиевской площади. Фото: УНИАН

В Киеве с 5 декабря начнут работу официальные рождественские ярмарки, где будут продавать хвойные деревья и новогодние украшения. Торговые площадки организуют более чем по 140 адресам во всех районах столицы.

Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда будут работать рождественские ярмарки в Киеве

Сезонные торговые площадки будут работать с 5 по 31 декабря. На них жители города смогут приобрести натуральные елки и новогодние украшения. Организацией ярмарок займутся коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства. Среди них — КП "Владимирский рынок", КП "Житний рынок" и КП "Свиточ" города Киева.

Отдельно киевлян призвали заранее планировать праздничные покупки и соблюдать правила безопасности. В случае объявления воздушной тревоги организаторы советуют пройти к ближайшему укрытию.

Где в Киеве будут работать рождественские ярмарки

Голосеевский район:

Читайте также:

Пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича, ул. Самийла Кишки, 7, ул. Степана Рудницкого, 6-А, ул. Васильковская, 8, пер. Руслана Лужевского, 1, ул. Лятошинского, 14, просп. Академика Глушкова, 16-16/7 и 31-А, ул. Метрологическая, 19, ул. Академика Заболотного, 48-А, ул. Феодосийская, просп. Науки, 8, Кольцевая дорога, 1, ул. Антоновича, 176 (ТРЦ "Ocean Plaza").

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16, ул. Братства тарасовцев, 9, ул. Елизаветы Чавдар, 1 и 13, ул. Здолбуновская, 2 и 17, ул. Михаила Драгоманова, 14, ул. Елены Пчилки, 2, пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого, ул. Срибнокильская, 13, ул. Ялтинская, 5-Б, пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской, ул. Александра Мишуги, 1 и 2, пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко, пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой, просп. Петра Григоренко, 26, 32-Б и 41-43, Днепровская набережная, 17-А, ул. Заречная, 1, Харьковское шоссе, 160, микрорайон Бортничи — пересечение улиц Светлой и Автопарковой.

Деснянский район:

ул. Рональда Рейгана, 4 и 8, просп. Красной Калины, 15, 26, 44, 60/10 и 95–97, ул. Героев Энергетиков, 2, 2-Б, 4, 5, 6 и 11, ул. Милютенко, 34, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65, станция метро «Черниговская».

Днепровский район:

бульв. Игоря Шамо, 2/7, ул. Андрея Малышко, 4-А, ул. Ивана Николайчука, 9, ул. Миропольская, 25, ул. Радужная, 4, просп. Павла Тычины, 7, просп. Соборности, 2/1, пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо, пересечение улиц Игоря Юхновского и Остафия Дашкевича, ул. Регенераторная, 4, пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

Пл. Петропавловская, 2, просп. Владимира Ивасюка, 27-Б и 46, ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8-А, просп. Оболонский, 1-Б и 52-А, ул. Полярная, 8-Б, ул. Героев Днепра, 29-В, 30, 32 и 41, ул. Иорданская, 17, ул. Героев полка «Азов», 3, 12 и 34, ул. Александра Архипенко, 6-А, пл. Оболонская, 6, просп. Литовский, 2, просп. Дмитрия Павлычко, 3/4.

Печерский район:

бульв. Николая Михновского, 25 и 30/1, ул. Большая Васильковская, 107, пл. Леси Украинки, 1 и 26, ул. Шота Руставели, 16.

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16 (три локации), пересечение улиц Верхний Вал и Житньоторжской, ул. Кирилловская, 125 и 129, ул. Светлицкого, 30/20 (две локации), ул. Вышгородская, 21/6, просп. Европейского Союза, 12-А, 58 и 80, ул. Межигорская, 56/63-А, просп. Свободы, 28, просп. Василия Порика, 13, пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111.

Святошинский район:

бульв. Николая Руденко, 13, 14 и 15, ул. Василия Кучера, 5, ул. Симиренко, 10 и 17, ул. Зодчих, 46, 62 и 68/2, ул. Тулузы, 2/58, ул. Якуба Коласа, 23, ул. Ирпинская, 76–80, ул. Подлесная, 1, ул. Академика Булаховского, 30, ул. Академика Ефремова, 2 и 8, просп. Леся Курбаса, 16-А.

Соломенский район:

ул. Борщаговская, 154-А, ул. Василия Липковского, 3, ул. Кадетский Гай, 3, просп. Воздушных Сил, 18/2 и 21, ул. Соломенская, 21 и 39, бульв. Чоколевский, 3, 19-21 и 24.

Шевченковский район:

ул. Юрия Ильенко, 1, ул. Данила Щербакивского, 56, пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии, ул. Парково-Сирецкая, 10, ул. Ольжича, 14, ул. Елены Телиги, 31/1, ул. Щусева, 5, пересечение улиц Елены Телиги и Щусева, ул. Дорогожицкая, 13/14.

Новости Киева

Мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во вторник, 24 ноября, российские войска в очередной раз атаковали столицу реактивными дронами. После мощных взрывов в Голосеевском районе города возник пожар в складском помещении.

Новини.LIVE сообщили, что строительная компания Autostrada сообщила о завершении строительства одного из туннелей метро на Виноградарь в столице. На данный момент работники выполнили 80% работ на этом участке.