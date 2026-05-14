У Києві зруйновано бізнес-центр: збитки оцінюють в мільйони доларів

У Києві внаслідок російського удару 14 травня зруйнований бізнес-центр. Збитки оцінюють у мільйони доларів. В місті досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Наслідки атаки на Київ 14 травня

Журналістка розповіла, що серед 180 об'єктів, які зазнали руйнувань та пошкоджень через атаку росіян по Україні, — вщент зруйновано і столичну будівлю. За словами очільника Оболонського району Кирила Фесика, збитки — багатомільйонні.

Наслідки удару по бізнес-центру. Фото: Новини.LIVE

"Цей бізнес-центр тепер нагадує згарище. Тут все потрощено, немає вікон, дверей, дуже багато спалених об'єктів, спалені автівки, трансформатори та багато іншого", — йдеться у повідомленні.

Водночас працівник магазину, який був розташований у бізнес-центрі в Оболонському районі, розповів, що збитки будуть підраховувати фахівці. За його словами, постраждало все: товар, стелажі та холодильники.

Ще один працівник компанії, яка базувалася в цій будівлі, наголосив: головне, що всі залишилися живі.

Відомо, що кількість жертв російського удару зросла до восьми осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 18 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили в ДСНС.

Як писали Новини.LIVE, серед загиблих у Києві 13-річна дівчинка. Ще близько 40 людей отримали поранення.

Крім того, росіяни вдарили по заправці у Києві. Резервуари не вибухнули, але АЗС рознесло майже вщент.