Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зруйновано бізнес-центр: збитки оцінюють в мільйони доларів

У Києві зруйновано бізнес-центр: збитки оцінюють в мільйони доларів

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 18:07
У Києві зруйновано бізнес-центр: збитки оцінюють в мільйони доларів
Зруйнований бізнес-центр у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві внаслідок російського удару 14 травня зруйнований бізнес-центр. Збитки оцінюють у мільйони доларів. В місті досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Наслідки атаки на Київ 14 травня

Журналістка розповіла, що серед 180 об'єктів, які зазнали руйнувань та пошкоджень через атаку росіян по Україні, — вщент зруйновано і столичну будівлю. За словами очільника Оболонського району Кирила Фесика, збитки — багатомільйонні.

Обстріл Києва 14 травня
Наслідки удару по бізнес-центру. Фото: Новини.LIVE
Бізнес-центр атакували в Києві 14 травня
Зруйнований бізнес-центр у Києві. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву 14 травня
Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE
Атака на Київ 14 травня
Руїни після обстрілу бізнес-центру. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований бізнес-центр в Києві
Зруйнований бізнес-центр. Фото: Новини.LIVE

"Цей бізнес-центр тепер нагадує згарище. Тут все потрощено, немає вікон, дверей, дуже багато спалених об'єктів, спалені автівки, трансформатори та багато іншого", — йдеться у повідомленні. 

Водночас працівник магазину, який був розташований у бізнес-центрі в Оболонському районі, розповів, що збитки будуть підраховувати фахівці. За його словами, постраждало все: товар, стелажі та холодильники. 

Читайте також:

Ще один працівник компанії, яка базувалася в цій будівлі, наголосив: головне, що всі залишилися живі.

Відомо, що кількість жертв російського удару зросла до восьми осіб. Крім того, наразі є дані про мінімум 18 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили в ДСНС. 

Як писали Новини.LIVE, серед загиблих у Києві 13-річна дівчинка. Ще близько 40 людей отримали поранення. 

Крім того, росіяни вдарили по заправці у Києві. Резервуари не вибухнули, але АЗС рознесло майже вщент.

Київ обстріли руйнування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації